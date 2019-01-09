Позор на службе: соски Марины Порошенко рвались на волю в церкви

Неожиданным конфузом завершился визит президента Украины Петра Порошенко и его жены Марины на церемонию подписания томоса в Стамбуле. Судя по фотографиям с мероприятия, у супруги украинского лидера сквозь кофту проступали соски, передает ТВЦ.ru.

На этот момент незамедлительно отреагировали пользователи соцсетей. Большинство высмеяли Марину Порошенко.

"Так многие получили оргазм от куска бумаги. Это же надо так зомбировать народ, что даже не думают, а вообще томос, это что?", – отмечает пользователь Арам Алоян.

Еще один комментатор отметил, что Марина Порошенко, видимо, "давно томасов не видела", а муж у нее – "ханыга-алкаш".

"Ишь кака балованна!))) Томаса ей подавай на енто дело))) От это Петро извернулся, чтобы жинку ублажить", – пишет еще один пользователь.

Между тем, некоторые комментаторы Сети решили, что фотография была специально обработана в графическом редакторе. Однако снимки с таким же "эффектом" опубликованы на официальной странице Порошенко в Facebook. Тем не менее, основная часть пользователей решила, что Марина Порошенко попросту неудачно подобрала наряд.

Сам Петр Порошенко ранее также неоднократно подвергался критике за свой внешний вид. В частности, он часто появлялся на публике и во время визитов к своим коллегам в мятых костюмах.

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии для украинской раскольнической церкви. Спустя день он был вручен предстоятелю "новой украинской церкви" митрополиту Епифанию. На мероприятии присутствовал Порошенко и его жена. Позднее стало известно, что томос исчез из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.