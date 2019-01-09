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Принц Уильям бросил появившуюся на публике в трусах Кейт Миддлтон

11:33
  • среда
  • 09 января 2019

Внук Елизаветы II укатил на вечеринку

Кейт Миддлтон 9 января отмечает 37-летие. Ко дню рождения жены принца Уильяма писательница Джессика Джейн выпустила книгу "Герцогиня Кембриджская: Как Кейт Миддлтон стала будущей королевой".
Кейт Миддлтон узнала о любовнице принца Уильяма

В произведении герцогине припомнили все "грешки". Автор рассказала, как Кейт вышла на подиум в "голом" платье. Это произошло в студенческие годы. Наряд состоял из нижнего белья и сетки, накинутой поверх. Поговаривали, что платье взволновало принца Уильяма и он предложил Миддлтон встречаться.

 

Однако счастливыми пару назвать было очень трудно. Вскоре после начала отношений Уильям бросил Кейт. Будущая герцогиня Кембриджская почувствовала себя "униженной", когда узнала, что принц предпочел пойти на вечеринку вместо того, чтобы провести время с ней, пишет "Дни.ру".

На пирушке Уильям знатно оторвался. После этого в британской прессе появился снимок, на котором принц запечатлен вместе с двумя девушками в ночном клубе. Кейт не стала терпеть унижения и сама пустилась во все тяжкие. Кадры ее похождений и сейчас можно найти в Сети.

 

Вскоре влюбленные нашли в себе силы забыть обиды и помирились. Но у прессы осадочек остался. С тех времен папарацци стараются подловить Миддлтон в самых курьезных позах.

 

Кейт и Уильям обвенчались в Вестминстерском аббатстве в 2011 году. Сегодня влюбленные воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. 

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
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