ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске малыша

11:46
  • среда
  • 09 января 2019

Ребенок пока остается в реанимации

Ухудшения в состоянии ребенка, который был спасен из-под завалов дома в Магнитогорске, нет. Об этом заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

"Состояние стабильное, с медленным улучшением", — сказал он. При этом Рошаль подчеркнул, что маленький пациент пока остается в реанимации, передает РИА Новости.

11-месячный Ваня выжил в трагедии в Магнитогорске, когда взрыв бытового газа обрушил квартиры в одном из подъездов жилого дома. Его нашли спустя сутки после происшествия. Младенца доставили в Москву на лечение.

Как рассказала 7 января министр здравоохранения России Вероника Скворцова, врачи практически восстановили нарушенную функцию почек. При этом обмороженную ногу малыша с большой вероятностью удастся спасти.

Взрыв в Магнитогорске произошел 31 декабря. В результате обрушились квартиры в одном из подъездов — с третьего по девятый этажи. Жертвами произошедшего стали 39 человек.

Новости по теме
Леонид Рошаль
Леонид Рошаль
Ваня Фокин, спасенный из-под завалов жилого дома в Магнитогорске
Ваня Фокин, спасенный из-под завалов жилого дома в Магнитогорске
Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.