Рошаль рассказал о состоянии спасенного в Магнитогорске малыша

Ребенок пока остается в реанимации

Ухудшения в состоянии ребенка, который был спасен из-под завалов дома в Магнитогорске, нет. Об этом заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

"Состояние стабильное, с медленным улучшением", — сказал он. При этом Рошаль подчеркнул, что маленький пациент пока остается в реанимации, передает РИА Новости.

11-месячный Ваня выжил в трагедии в Магнитогорске, когда взрыв бытового газа обрушил квартиры в одном из подъездов жилого дома. Его нашли спустя сутки после происшествия. Младенца доставили в Москву на лечение.

Как рассказала 7 января министр здравоохранения России Вероника Скворцова, врачи практически восстановили нарушенную функцию почек. При этом обмороженную ногу малыша с большой вероятностью удастся спасти.

Взрыв в Магнитогорске произошел 31 декабря. В результате обрушились квартиры в одном из подъездов — с третьего по девятый этажи. Жертвами произошедшего стали 39 человек.