Билан выступил против свободы в музыке

Певец высказался на музыкальном фестивале в Абу-Даби

Популярный певец Дима Билан, недавно получивший статус заслуженного артиста России, заявил, что поддержит введение цензуры в отечественной музыке. Артист недоволен пагубным влиянием западной эстрады на российскую.

"В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный "трэш" и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, то, что сейчас происходит, – перебор", – цитирует "Московский комсомолец" слова Билана. В чем именно проявляется хаос, артист не уточнил.

В начале декабря 2018 года народный артист России Михаил Боярский также предложил вернуть цензуру в отечественное творчество. Он пожаловался разврат, который, по его мнению, процветает в театре, кинематографе и музыке.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал обращения артистов. Он полностью поддержал позицию Димы Билана.

"Когда Михаил Боярский заявил о том, что неплохо бы возродить цензуру и художественные советы, многие недоумевали. Дескать как же это возможно, от чего ушли, к тому же и возвращаемся. А теперь, когда об этом же высказывается Дима Билан становится очевидно, что эту тенденцию поддерживают вполне прогрессивные артисты, которые находятся на волне популярности. Да. быть может это кому-то покажется чересчур резким движением, но цензура в нашем шоу-бизнесе давно назрела. Наша музыкальная культура семимильными шагами теряет себя", - сообщил TVC.Ru Вадим Манукян.

Член экспертного совета отметил, что в погоне за западом российская эстрада теряет собственные культурные традиции. "Ровно об этом говорит Билан, и я подписываюсь под каждым его словом. Хватит слепо копировать Запад в шоу-бизнесе, его лекала к нам не применимы", - добавил Манукян.