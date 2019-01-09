Семь часов пролежал в туалете: жуткие подробности самоубийства во Внуково

Следователи занялись инцидентом в московском аэропопорту

По факту смерти 32-летнего мужчины в аэропорту Внуково начата проверка. Об этом рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Следователи установили, что 9 января в международном аэропорту Внуково, 32-летний уроженец Башкортостана зашел в туалетную кабинку у выхода на посадку № 11. Это произошло в 00:20. После этого он из нее не выходил.

В 7:40 утра произошло принудительное вскрытие туалетной кабинки. На полу было обнаружено тело мужчины. При нем нашли авиабилет на рейс Москва – Уфа, а также паспорт на его имя. Медики констатирован факт смерти гражданина. На место происшествия выехал сотрудник управления, говорится на его сайте.

О смерти пассажира в московском аэропорту Внуково стало известно ранее в среду. Он летел из Нового Уренгоя в Уфу. В столице мужчина находился проездом. Во время пересадки он зашел в туалет транзитной зоны и покончил с собой. Сообщалось, что когда мужчину нашли, он еще подавал признаки жизни.