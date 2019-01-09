ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Плохой знак: над Землей обнаружено гигантское темное облако

12:40
  • среда
  • 09 января 2019

Появились первые кадры с МКС

Конспирологов шокировало видео, записанное на Международной космической станции. На кадрах виден гигантский черный дым, расположенный под Луной.

"Это похоже на большую полупрозрачную планету или какую-то большую черную дыру", – прокомментировал на YouTube конспиролог с ником MrMBB333. Он называет огромную "тень" странным аномальным явлением.

"Я понятия не имею, с чем мы имеем дело. Я никогда не видел ничего подобного, хотя немного наблюдаю за МКС. Время от времени можно увидеть что-то необычное на просторах космоса, но на этот раз все приобретает совершенно новый смысл", – поделился специалист.

Видео было загружено 4 января и набрало уже более 60 тысяч просмотров на хостинге.

 

Главное сегодня
Над Землей обнаружено гигантское темное облако
Над Землей обнаружено гигантское темное облако
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.