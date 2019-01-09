Плохой знак: над Землей обнаружено гигантское темное облако

Появились первые кадры с МКС

Конспирологов шокировало видео, записанное на Международной космической станции. На кадрах виден гигантский черный дым, расположенный под Луной.

"Это похоже на большую полупрозрачную планету или какую-то большую черную дыру", – прокомментировал на YouTube конспиролог с ником MrMBB333. Он называет огромную "тень" странным аномальным явлением.

"Я понятия не имею, с чем мы имеем дело. Я никогда не видел ничего подобного, хотя немного наблюдаю за МКС. Время от времени можно увидеть что-то необычное на просторах космоса, но на этот раз все приобретает совершенно новый смысл", – поделился специалист.

Видео было загружено 4 января и набрало уже более 60 тысяч просмотров на хостинге.