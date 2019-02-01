О чем Порошенко врет украинцам

​Президент Украины рискует не переизбраться на второй срок

Петр Алексеевич Порошенко родился 26 сентября 1965 года в Одесской области, в городе Болграде. Его отцом был Алексей Порошенко – уроженец села Сафьяны. Оно ранее располагалось на территории, принадлежащей Румынии. Сейчас это Измаильский район Одесской области. Мать — Евгения Григорчук, родом из села Кугурлуй-Матроска. Оно также ранее находилось на территории Королевства Румыния.

Порошенко окончил школу в городе Бендеры Молдавской ССР, куда его семья переехала в 1974 году. Высшее образование он получил в Киевском государственном университете, где учился на факультете международных отношений и международного права.

В 1984 году его призвали со второго курса в Советскую Армию. Проходил службу в Казахстане. Сам Порошенко утверждал, что успел принять участие в боевых действиях. В 1986 году он демобилизовался, а затем продолжил учебу в университете с третьего курса. В вузе познакомился, в частности, с будущим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Именно его Порошенко потом позовет руководить Одесской областью.

Порошенко-бизнесмен

Бизнесом будущий украинский лидер занялся сразу после окончания университета в 1989 году. Все началось с продажи какао-бобов. В лихие 1990-е ему удалось приобрести несколько кондитерских предприятий. В итоге Порошенко объединил их в группу Roshen. Причем название придумала его супруга Марина, на которой он женился, еще будучи студентом: "По-Рошен-Ко". Группа впоследствии стала самым крупным производителем кондитерских изделий на Украине. Порошенко же начали называть не иначе, как "шоколадный король".

Затем он взял под контроль еще и ряд автомобильных и автобусных заводов, среди которых Луцкий автомобильный завод и верфь Ленинская кузня. Также в его бизнес-империи есть и медиа-активы. Речь, в частности, идет о "Пятом канале".

В рейтинге Forbes-2017 Порошенко занял 11-ю позицию среди богатейших украинцев с состоянием в 542 миллиона долларов. При этом с момента начала войны в Донбассе оно уменьшилось на 188 миллионов долларов.

Порошенко-политик

Политикой Порошенко занялся еще в 1990-е. Он получил депутатский мандат объединенной социал-демократической партии Украины (СДПУо) в 1998 году. Спустя два года покинул объединение. Политик предполагал, что главенствующие позиции в партии будут занимать его сторонники Леонид Кравчук и Василий Онопенко. Однако по факту дело в свои руки взяли Виктор Медведчук и Григорий Суркис. После этого Порошенко основал собственную партию "Солидарность". Будущий президент еще несколько раз становился депутатом Рады.

О президентстве Петр Порошенко мог начать задумываться в начале 2000-х, когда руководил предвыборной кампанией Виктора Ющенко и активно финансировал "оранжевую революцию". Кстати, сам Ющенко был не чужим человеком для бизнесмена. Он стал крестным отцом дочерей Порошенко. Главой государства Ющенко стал в 2005 году. В это же время Порошенко занял пост секретаря Совета национальной безопасности (СНБО). Однако и на этой должности он не смог долго проработать. Причина в том, что его, а также членов команды Николая Мартыненко, Александра Третьякова и Давида Жванию обвинили в коррупции и пропаганде личных интересов.

В 2007 году Порошенко стал председателем Совета Нацбанка Украины. После этого засел в правительстве. В 2009-м политик занял пост министра иностранных дел Украины. На этой должности он проработал год. В марте 2012-го занимавший тогда пост президента страны Виктор Янукович сделал Порошенко министром экономики и торговли Украины. Однако и на этом посту Петр Алексеевич надолго не задержался. В конце 2012-го его избрали в парламент, и он уволился с должности министра.

В ноябре 2013 года началось событие, серьезно изменившее Украину – Евромайдан. Причиной стало решение правительства при Януковиче отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Порошенко был ярым сторонником евроинтеграции. В связи с этим он поддержал протестующих. СМИ отмечали, что он, в частности, финансировал митинги. Сам политик опровергал эту информацию. По его словам, он помогал активистам лишь водой, дровами и поддонами, которые можно было постелить в палатках.

В феврале 2014 года протесты завершились государственным переворотом и свержением президента Украины Виктора Януковича. Состоялись внеочередные президентские выборы, и в мае 2014 года новым лидером стал беспартийный Петр Порошенко. Он одержал победу, набрав 54,7% голосов при не очень высокой явке - 59,5%.

Порошенко-президент

Во время своей речи на инаугурации, которая состоялась 7 июня, Порошенко рассказал о главных задачах своей деятельности. В частности, он намеревался не только сохранить и укрепить Украину, но и вернуть Крым, а также обеспечить членство в Евросоюзе.

В ходе избирательной кампании Порошенко обещал, в частности, избавиться от Липецкой кондитерской фабрики. Сейчас она официально не работает, однако до сих пор находится в составе корпорации Roshen. В 2015 году Басманный суд Москвы наложил на нее арест из-за налоговой задолженности в 180 миллионов рублей. Также после избрания на должность Порошенко передал свои акции в управление независимому трастовому фонду Rothschild Trust. Он не получит их обратно до тех пор, пока является главой государства.

Основной программой Порошенко называют лозунг "армия - язык - вера". Фактически, следуя этой программе, украинский лидер начал декоммунизацию. Также был принят закон об образовании, что привело к обострению отношений Украины и Венгрии. Причем, сам лидер признавался, что долго не говорил на украинском языке. А еще Порошенко всячески продолжает линию на сближение с НАТО. Стремление Киева вступить в альянс может быть закреплено в конституции.

Главным оружием Порошенко остается так называемая антироссийская карта. Нынешние киевские власти пытаются представить Россию для украинцев как врага. При этом доказать наличие российских вооруженных сил на территории Донбасса они не могут.

Завершение войны на востоке Украины также стало одним из главных обещаний Порошенко. Поначалу он даже предложил мирный план решения проблемы. Президент предполагал, в частности, освобождение ополченцев, которые сложат оружие, от уголовной ответственности, диалог с легитимными представителями украинской власти в регионе, а также гарантии свободного использования русского языка там.

Однако на деле все обернулось продолжением кровопролития. Киев не собирался останавливаться даже, несмотря на подписание мирного соглашения в Минске.

И хотя некоторые обещания украинскому лидеру удалось исполнить (например, безвиз со странами Евросоюза), у населения политика Порошенко с каждым годом вызывала все больше недоумения. Со временем в соцсетях его начали называть слугой олигархов. Кроме того, многие подозревают, что президент Украины испытывает слабость к алкоголю.

Также Порошенко обвиняют в продолжении военного конфликта в Донбассе, валютном крахе, экономической катастрофе на Украине. При нем Киев проводит экономические реформы, берет кредиты у МВФ, но это негативно сказывается на благосостоянии граждан. Так, государственная служба статистики Украины сообщила, что, в 2018 году доход 33,9% украинцев составлял меньше фактического прожиточного минимума.

Президент оказался непоследователен и в выборе союзников. Сначала Порошенко на всех фотографиях светился счастьем, пожимая руки Михаилу Саакашвили, Арсению Яценюку и Надежде Савченко. Однако сейчас он вряд ли хочет вспоминать о том, что доверился именно этим людям. Теперь его периодически можно увидеть в одной компании с националистами, или бывшими ворами в законе.

В настоящий момент рейтинг Порошенко среди кандидатов в президенты страны близок к катастрофическому. Чтобы исправить положение украинский лидер идет на всяческие ухищрения. В дело пошли и провокация в Керченском проливе, за которой последовало введение военного положения. Специалисты усмотрели в произошедшем попытку украинского лидера поднять свои рейтинги. При этом моряков он фактически посылал на смерть, о чем сказал даже президент России Владимир Путин.

А еще его стараниями в стране произошел церковный раскол. 5 января в Константинополе был подписан томос о предоставлении автокефалии так называемой новой православной церкви Украины. Именно церковный раздел Порошенко решил сделать главной частью своей предвыборной кампании.

Все это дало плоды. Пусть, и небольшие. Летом 2018 года поддержать Порошенко готовы были только 8%. Сейчас же рейтинг действующего главы государства составляет 11%. И все равно, эксперты называют шансы украинского лидера на победу минимальными.