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В Кремле отказались носить розовые очки

13:06
  • среда
  • 09 января 2019

В Вашингтоне по-прежнему доминируют недружественные по отношению к России настроения

В Кремле прокомментировали намерение США снять санкции против компаний "Русал" и En+, связанных с Олегом Дерипаской. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не склонна носить розовые очки.

По словам представителя Кремля, Вашингтон по-прежнему склонен к недружественным проявлениям и они к сожалению российских властей доминируют. "Там ведется кропотливая работа, и пусть она ведется дальше", - приводит слова Пескова Газета.ru

В середине декабря Минфин США заявил о намерении прекратить действие санкций против компаний Дерипаски. 9 января семь комитетов Палаты представителей Конгресса призвали Белый дом отложить это решение. Акции компаний "Русал" и En+ на этом фоне подешевели на Московской бирже до 6%.

Санкции против компаний Олега Дерипаски были введены 6 апреля 2018 года. Американских инвесторов обязали избавиться от акций и долговых инструментов. 20 декабря Минфин США заявил о намерении снять санкции, поскольку бизнесмен согласился снизить контроль в En+ с 70% до 44,95%.

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