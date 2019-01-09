Россияне не спешат возвращаться на работу с праздников

Многие россияне продлили свой новогодний отдых до понедельника

9 января – первый рабочий день в России после долгих новогодних каникул. Однако далеко не все жители нашей страны к этому дню вернулись из своих поездок – по данным Aviasales, их всего треть.

Порядка 25 процентов туристов прилетят домой 12-13 января, а 5% - только в понедельник. Эксперты отмечают, что таким образом многие сэкономили на обратных авиабилетах – в "непопулярные" дни они дешевле, передает РИА Новости.

При этом самые популярные направления у россиян внутри страны - Краснодар и Симферополь. За рубежом – Тбилиси, Стамбул и Берлин.