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Россияне не спешат возвращаться на работу с праздников

13:03
  • среда
  • 09 января 2019

Многие россияне продлили свой новогодний отдых до понедельника

9 января – первый рабочий день в России после долгих новогодних каникул. Однако далеко не все жители нашей страны к этому дню вернулись из своих поездок – по данным Aviasales, их всего треть.

Порядка 25 процентов туристов прилетят домой 12-13 января, а 5% - только в понедельник. Эксперты отмечают, что таким образом многие сэкономили на обратных авиабилетах – в "непопулярные" дни они дешевле, передает РИА Новости.

При этом самые популярные направления у россиян внутри страны -  Краснодар и Симферополь. За рубежом – Тбилиси, Стамбул и Берлин.

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