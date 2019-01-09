Олимпийскую чемпионку 4 года насиловал тренер

Все началось, когда девушке было 17 лет

Чемпионка по шорт-треку Сим Сок Хи заявила, что подвергалась систематическому сексуальному насилию на протяжении 4 лет. Сейчас ее бывший тренер находится в тюрьме, где отбывает наказание за нападение на подопечного спортсмена.

Адвокат спортсменки Лим Санг-Хюк заявил, что домогательства начались, когда Сим была ученицей средней школы. «С тех пор, как она была подростком, она неоднократно подвергалась этим преступлениям, и глубина ее травм не поддается описанию», - приводит слова адвоката South China Morning Post.

По словам спортсменки, систематическое насилие продолжалось почти до открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в феврале 2018 года. Сим Сок Хи боялась сказать правду из-за угроз тренера. Сам Чо Чжэ Бом пообещал собственными силами разрушить ее карьеру.

Насильник до сих пор не признал свою вину. Результатов расследования по данному делу пока не получено.