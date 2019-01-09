Собянин рассказал о первых итогах программы реновации

Тысячи москвичей встретили зимние праздники в новых квартирах

Реновация, развитие улично-дорожной сети Москвы, льготы пенсионерам. О важнейших направлениях работы в Новом году Сергей Собянин рассказал в интервью газете "Комсомольская правда".

В частности, мэр сообщил, что планируется реконструкция площади Киевского вокзала и возведение новой набережной на ЗИЛе. В центре продолжится благоустройство небольших улиц и переулков, а основные работы теперь будут вести за пределами Садового кольца.

Проще станет добираться в столицу жителям области - завершается строительство дополнительных путей на Ярославском и Горьковском направлении Московской железной дороги. Важные изменения и в работе метро - в этом году планируется открыть 13 новых станций.

Комментируя первые итоги программы реновации, Сергей Собянин отметил, что несколько тысяч москвичей встретили зимние праздники в новых квартирах. Ну а тем, кто выйдет на пенсию в этом году, все положенные льготы оформят в центрах "Мои документы", никаких специальных справок или удостоверений при этом не требуется.