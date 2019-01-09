ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергеев: мы получили государево око над всей наукой

14:52
  • среда
  • 09 января 2019

Владимир Путин обсудил с главой РАН вопросы развития науки и проблемы научного сообщества

Владимир Путин в среду в Кремле встретился с главой Российской академии наук Александром Сергеевым. Президент поинтересовался, как исполняется принятый по его инициативе в июне закон о дополнительных полномочиях научной организации. Она была наделена ими для активной работы, в том числе по реализации нацпроектов, передает "ТВ Центр".

"Мы сейчас планируем создать внутри РАН центр научного обеспечения и будем просить поддержки. Это первое. Второе. Мы получили полномочия, как мы называем, государево око над всей наукой", - рассказал Сергеев.

Главное сегодня
Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев
Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев
Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев
Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.