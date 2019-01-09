Сергеев: мы получили государево око над всей наукой

Владимир Путин обсудил с главой РАН вопросы развития науки и проблемы научного сообщества

Владимир Путин в среду в Кремле встретился с главой Российской академии наук Александром Сергеевым. Президент поинтересовался, как исполняется принятый по его инициативе в июне закон о дополнительных полномочиях научной организации. Она была наделена ими для активной работы, в том числе по реализации нацпроектов, передает "ТВ Центр".

"Мы сейчас планируем создать внутри РАН центр научного обеспечения и будем просить поддержки. Это первое. Второе. Мы получили полномочия, как мы называем, государево око над всей наукой", - рассказал Сергеев.