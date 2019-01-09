Менявшему ДНК детей китайцу грозит смертная казнь

Китайский ученый таким образом якобы хотел победить вирус иммунодефицита

В китайских научных кругах с новой силой разгорается скандал вокруг учёного, который проводил опыты над детьми. Хэ Цзянь-куй утверждает, что впервые смог победить вирус иммунодефицита человека. Для этого одиозный исследователь экспериментировал с эмбрионами. А именно - менял у них элементы цепочки ДНК, передает "ТВ Центр".

Сейчас учёный находится под стражей. Ему грозит смертная казнь. Кроме того, следствие ищет возможных сообщников профессора. Так как сам он по образованию не генетик, а физик.