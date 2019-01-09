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В Москве резко вырос штраф за неоплаченную парковку

15:06
  • среда
  • 09 января 2019

За оставленную без оплаты машину придется раскошелиться на пять тысяч рублей

Штраф за неоплату парковки в Москве с 9 января увеличился в два раза. Теперь вместо двух с половиной тысяч рублей нарушителям придется заплатить пять тысяч, передает "ТВ Центр".

Поправки в КоАП в конце прошлого года были приняты депутатами Мосгордумы и одобрены мэром Сергеем Собяниным. Как уточнялось, изменения связаны с увеличением тарифов за парковку, чтобы злостные нарушители не воспользовались ситуаций, когда штраф оплатить выгоднее, чем парковку.

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