Врачи Боткинской больницы буквально собрали пациентку по частям

Медики совершили чудо

Врачи Боткинской больницы провели несколько сложнейших операций и вернули пациентке из Нового Уренгоя не только жизнь, но и здоровье. Женщину доставили в клинику в очень тяжёлом состоянии. Московским хирургам пришлось буквально собирать её по частям.

Спустя пять месяцев интенсивного лечения она уже действительно очень многое умеет. Может сидеть, делать гимнастику. И даже пробовала без посторонней помощи стоять.

Врачам Боткинской больницы в ежедневном режиме побеждать, справляться с особо сложными случаями - не привыкать. Но случай Ольги Полтавской - один на несколько миллионов. Тот самый, когда говорят: каждую косточку собирали буквально по частям. После падения с большой высоты у неё были множественные травмы - и черепно-мозговая, и два открытых перелома бедра, и повреждения грудной клетки - дышать могла только через трубку.

К тому же, начался угрожающий жизни инфекционно-воспалительный процесс. В критическом состоянии на самолете санавиации из Нового Уренгоя её срочно госпитализировали в Москву. В Боткинской больнице за эти пять месяцев провели не одну операцию. С Ольгой работали специалисты едва ли не всех отделений - от ЛОР-врача до травматолого-ортопедической службы и пластических хирургов.

"Удалось не только спасти жизнь пациентке, благодаря тому, что мы устранили гнойный процесс, но и восстановить опороспособность конечностей. То есть мы сделали остеосинтез, соединили кости в условиях гнойного процесса, это очень сложно. А потом проводились этапные реконструктивно-пластические операции по поводу закрытия раневых дефектов, по поводу коррекции костных отломков", - рассказал заведующий отделением ГКБ им. Боткина Олег Подкосов.

А дальше уже удивлялись сами врачи - такие тяжелые пациенты долго идут на поправку. Но у Ольги довольно быстро срастаются даже сложные переломы.

Теперь, после выписки, главное для неё - усиленное питание и физкультура. Нужно разрабатывать, восстанавливать мышцы, заново учиться ходить. Почти месяц Ольга проведёт в одном из реабилитационных центров Москвы, а потом сможет уехать домой, в Новый Уренгой. Там её ждут мама, дочка, любимая работа. Впрочем, в Боткинскую больницу она обещала вернуться абсолютно здоровой, чтобы поблагодарить врачей.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".