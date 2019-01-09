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Атланты в доме на Солянке расправили плечи

15:36
  • среда
  • 09 января 2019

Каменные фигуры теперь действительно держат на себе балкон центральной части фасада знаменитого здания

В Москве спасли атлантов. Каменные фигуры украшали фасад знаменитого дома Расторгуева на Солянке, но со временем былую стать утратили и стали разрушаться. Реконструкцию пришлось проводить на месте, и горожане могли наблюдать, как скульптуры преображаются. К слову, сам особняк уникален: в столице сохранилось только два здания, балконы которых поддерживают именно атланты.

Когда снимут леса со всего дома и кто будет там жить – узнала корреспондент "ТВ Центра" Екатерина Гоголева.

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Дом с атлантами на Солянке
Дом с атлантами на Солянке
Дом с атлантами на Солянке
Дом с атлантами на Солянке
Реконструкция дома с атлантами на Солянке
Реконструкция дома с атлантами на Солянке
Реконструкция дома с атлантами на Солянке
Реконструкция дома с атлантами на Солянке
Реконструкция дома с атлантами на Солянке
Реконструкция дома с атлантами на Солянке
Реконструкция дома с атлантами на Солянке
Реконструкция дома с атлантами на Солянке
Дом с атлантами на Солянке
Дом с атлантами на Солянке
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