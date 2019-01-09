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"Елочный круговорот": куда сдать новогоднюю красавицу после праздников

15:17
  • среда
  • 09 января 2019

В столице открываются пункты приема использованных елок

В Новый год важно не только подобающим образом поставить и нарядить ёлку, но и правильно её выбросить. По мнению экологов, лучший способ - утилизация, при которой природный материал используется повторно. Москвичам предлагают приносить деревца на специальные пункты в разных частях города.

Обидно, когда ёлки - символ Нового года, радости - и потом оказываются на помойке. Свою ёлку Михаил Ройзман сразу после праздников принес в парк Кузьминки на переработку. Делает так уже второй год подряд. Ели, пихты и сосны принимают бесплатно. Единственное условие: деревья нужно освободить от мишуры и игрушек. Акция "Ёлочный круговорот" проводится в столице в четвёртый раз, и с каждым годом набирает обороты. 

Если в прошлом году в столице работали 13 пунктов приёма новогодних деревьев, то на этот раз - почти 500, во всех районах. Адреса указаны на сайте мэра Москвы и департамента природопользования. Сдать ёлку можно рядом с домом до 1 марта.

Некоторые считают, что ёлки - это органический мусор, и выбрасывают их на помойку. Но на самом деле любой мусор нужно утилизировать правильно. Новогоднее дерево и после праздников может сослужить хорошую службу.   

Благодаря переработке деревья обретают новую жизнь. В специальных дробилках они превращаются в щепу, которой затем посыпают дорожки в парках, используют в качестве удобрений, утепляют клетки животных. Не пропадёт зря и Кремлёвская ель. Уже несколько лет из нее вырезают хоккейные клюшки для детских команд, сувениры и игрушки.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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Акция "Ёлочный круговорот"
Акция "Ёлочный круговорот"
Акция "Ёлочный круговорот"
Акция "Ёлочный круговорот"
Акция "Ёлочный круговорот"
Акция "Ёлочный круговорот"
Ёлка
Ёлка
Живая ёлка
Живая ёлка
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