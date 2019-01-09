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"Дал нам повод жить": в США назвали Путина самым большим подарком

13:45
  • среда
  • 09 января 2019

Политика российского президента помогла Вашингтону остаться опорой для многих стран

Владимира Путина назвали "самым большим подарком" для НАТО со времен холодной войны. Такую оценку президенту России дал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Выступая на конференции Raisina Dialogue в Индии, генерал заявил, что приход Владимира Путина к власти дал альянсу новый повод жить. Политика же президента помогла США остаться опорой для ряда стран мира.

Петреус рассказал, что Вашингтон, несмотря на критику НАТО, продолжает развивать альянс, в первую очередь, в финансовом плане. Она напомнил о планах увеличить американский военный контингент в Европе.

Кроме того, генерал уверен, что США смогут дать отпор новому геополитическому миропорядку. Он призвал весь мир следить за сообщениями Дональда Трампа в твиттере. Они, по мнению Петреуса, являются нефильтрованными выражениями командующего и руководителя "все еще великой мировой сверхдержавы".

Дональд Трамп на протяжении всего своего президентства критикует членов НАТО за слишком низкие военные расходы. Еще в 2014 году страны альянса договорились довести их до двух процентов ВВП. Из 29 членов блока это сделали только 11  стран. При этом в 2018 году президент США потребовал поднять расходы уже до 4%.

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