ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На "Доме-2" нашли смертельную болезнь

14:08
  • среда
  • 09 января 2019

Тайну открыла бывшая участница телестройки

Звезда "Дома-2" Лера Фрост пришла в ужас, узнав тайну проекта. Молчать девушка не стала и намекнула в соцсети, что на телестройке нашли смертельную болезнь.

"Сегодня тот редкий случай, когда я включила тв. Хочу сказать вот что. Мне впервые стыдно за то, что я была на Д2. Такой грязи, дешевизны и деградации я никогда не видела", - написала Лера в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.). 

Фрост заявила, что один из новых участников шоу серьезно болен. "Приводить новеньких, без определённых справок на определённые заболевания это уж перебор. В будущем я бы не хотела бы чтобы пол-проекта передохло. P.S. Руководство уже в курсе о чём я. Надеюсь, что я вовремя", - заявила Лера.

Подписчики Фрост не на шутку испугались. В комментариях люди попросили Леру раскрыть секрет - кто и чем болен на "Доме-2". Однако звезда телестройки оставила все мольбы без внимания.

Главное сегодня
Кадр из телешоу Дом-2
Кадр из телешоу Дом-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.