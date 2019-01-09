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Россиянка родила в коме: малыша будут спасать в Москве

13:58
  • среда
  • 09 января 2019

У женщины обнаружили ботулизм

Ребенка, который родился у женщины, впавшей в кому, в Ямало-Ненецком автономном округе, готовят к транспортировке в Москву. Его состояние оценивается как стабильное.

В городской больнице Ноябрьска сообщили, что мать уже пришла в себя и выписалась. "Мама выписана еще до Нового года, малыш находится в перинатальном центре, готовится к отправке в Москву", – цитирует РИА Новости слова собеседника агентства.

В начале декабря прошлого года в городе Губкинский в больницу попали шесть человек, в том числе беременная женщина. Все пострадавшие употребляли в пищу вяленую рыбу, которую приобрели "с машины".

Врачи перинатального центра городской больницы Ноябрьска прибыли в Губкинский, где провели операцию и забрали родившегося ребенка вместе с матерью. К тому моменту она вышла из комы и находилась в инфекционном отделении.

Автомобиль, с которого неизвестные торговали рыбой, находится в розыске. Следственное управление проводит проверку обстоятельств произошедшего.

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