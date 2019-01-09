ДНР и ЛНР получили полную независимость от Украины

Теперь интернет в республики будет поставлять Ростовская область

Телекоммуникационные сети самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик переведены на работу с магистральными каналами, которые проложены в России. Это означает, что Донбасс стал полностью независим от Украины по части интернет-трафика.

Украинский сотовый оператор "Киевстар" прекратил работу на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2015 году, после образования ДНР и ЛНР. Властям республик пришлось сформировать собственную телекоммуникационную инфраструктуру.

На базе оборудования "Киевстара", которую принудительно взяли в управление власти новых республик, в ДНР заработал сотовый оператор "Феникс", а в ЛНР – "Лугаком". В 2017-м власти обеих республик конфисковали и оборудование основного на Украине оператора фиксированной связи "Укртелеком". На его базе в ДНР создали собственный оператор фиксированной связи "Комтел", сообщает CNews.

Затем в Донецкой народной республике появился собственный магистральный оператор, которым стала компания "Углетелеком", которая начала прокладывать магистральные каналы до России. Какое-то время непризнанные республики потребляли трафик одновременно из России и Украины. Но осенью 2017 года Киев устроил ДНР и ЛНР "блэкаут".

В итоге местные операторы в Донбассе начали быстро перестраиваться на работу с магистральными каналами, которые были проложены до Ростовской области. По словам министра связи ДНР Виктора Яценко, линии связи доходят до Аксая. Их пропускная способность составляет 200 гигабит в секунду. Однако он не стал говорить о том, какой именно российский оператор с территории Ростовской области обеспечивает интернетом самопровозглашенные республики.

По словам члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме, известного ростовского блогера Вадима Манукяна, жители региона действительно не бросают соседей из ДНР и ЛНР в беде.

"В последнее время украинская пропаганда активно навязывает жителям ЛНР и ДНР мысль о том, что дескать Россия их бросила. Однако в реальности, как мы видим, ситуация обстоит иначе. Жители республик очень близки по своему мироощущению к жителям Ростовской области и жители нашего региона активно помогают соседям. И конечно тот факт, что Россия после признания паспортов жителей ДНР и ЛНР теперь еще и обеспечила интернет-независимость республик, является очень большим прорывом", - отметил общественный деятель в беседе с ТВЦ.ru.

Говоря об отношении Киева к самопровозглашенным республикам, Манукян подчеркнул, что их жители вряд ли повернутся лицом к Украине после такого. "К сожалению, все, что научились делать на Украине в адрес ДНР и ЛНР это насылать угрозы и грозить карой, а не помогать людям наладить их быт. Но это не работает, подобными действиями она лишь отторгает от себя граждан республик. А тем временем Россия не говорит, а делает", - добавил эксперт.