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США отказались от военной базы на Курилах

14:30
  • среда
  • 09 января 2019

Об этом заявил командующий ВС США в Японии

Генерал-лейтенант Джерри Мартинес сообщил на пресс-конференции в Токио, что в случае передачи Японии Южных Курил, там не будут размещены американские военные объекты. "На данном этапе у США нет планов размещать там войска", – приводит слова Мартинеса ТАСС.

В начале января премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что вооруженные силы США, которые могут развернуться в Японии, крайне важны для обеспечения мира и безопасности на всем Дальнем Востоке. Он отметил, что американские войска не враждебны России.

Эту же позицию японский премьер-министр представлял Владимиру Путину на переговорах. Однако Абэ заверил Путина, что если часть Южных Курил будет передана Японии, там не будут размещаться военные объекты США.

В ноябре прошлого года лидеры России и Японии пообещали начать переговоры о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Согласно положениям документа, война между государствами прекращалась, восстанавливались дипломатические отношения, а также Японии передавались острова Шикотан и несколько соседних необитаемых островов. При этом, их передача могла осуществиться только после заключения мирного договора.

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