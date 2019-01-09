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"Путин для них проблема": в Москве поставили на место выскочку из Вашингтона

15:34
  • среда
  • 09 января 2019

В России не согласились с заявлениями экс-главы ЦРУ

В Москве ответили на заявления бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса, который ранее назвал Владимира Путина поводом для существования НАТО.

По мнению сенатора Олега Морозова, военная доктрина США пишется не под идею противостояния с российским президентом, а под стремление Вашингтона доминировать.

"Лукавая формула. Можно подумать, что не будь Путина во главе России, НАТО разоружался бы, отказывался от баз и не двигался к границам России", - отметил сенатор.

Морозов полагает, что Владимир Путин стал для НАТО не подарком, а проблемой. Президент России смог добиться качественного перевооружения страны и тем самым "посрамил идею американского превосходства", приводит его слова агентство РИА Новости.

Ранее бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал Владимира Путина подарком НАТО, поскольку дал альянсу новый повод жить.

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