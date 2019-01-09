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В Подольске задержан убийца полицейского

14:53
  • среда
  • 09 января 2019

Убивший полицейского мужчина скоро даст показания следователям

Подольские полицейские задержали жителя Чувашии, который подозревается в убийстве стража порядка в ночь на среду. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на главу пресс-службы главка МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Ранее в полиции рассказали, что мужчина уже был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Трагедия произошла в результате конфликта в одной из квартир на улице Академика Доллежаля. Конфликт разгорелся на почве ревности.

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