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Насиловал и грабил: убивший клиентку BlaBlaCar оказался маньяком

15:04
  • среда
  • 09 января 2019

Подозреваемый в убийстве мог совершить серию преступлений против женщин

Виталий Чикирев, задержанный по делу об убийстве 29-летней Ирины Ахматовой, ехавшей из Москвы в Тулу, ранее ограбил и попытался изнасиловать женщину в московском районе Кунцево. Помимо этого, сейчас устанавливается его причастность еще к пяти преступлениям против женщин.

 "В ноябре 2018 г. в Кунцево произошло нападение: в подъезде жилого дома ударом сзади неизвестный оглушил женщину и начал раздевать. В момент, когда нападавший собирался начать изнасилование, потерпевшая очнулась и попросила отпустить ее. Подозреваемый согласился, отнял у нее деньги и ценные вещи и скрылся", - цитирует слова источника в правоохранительных органах Агентство "Москва".

В ходе следствия 25 декабря работники органов установили, что покушение на изнасилование и ограбление совершил Чикирев. Кроме того, что сейчас проверяется причастность подозреваемого к совершению двух нападений на женщин в Ярославле, двух - во Владимире и одному в Московской области.

Ранее сообщалось, что попутчик пропавшего директора Burger King Ирины Ахматовой сознался в убийстве. Видеозапись допроса опубликовал Следственный комитет.

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