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Порошенко снова гуляет: Украине подписали томос

15:01
  • среда
  • 09 января 2019

Все члены Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии

Пётр Порошенко присвоил звание Героя Украины давнему лидеру раскольников и бывшему главе неканонической УПЦ патриарху Филарету за выдающуюся роль в становлении независимой церкви. Только вот документ об этой независимости - томос - пришлось вернуть в Стамбул. Лишь сегодня в нём появились недостающие подписи. И это далеко не единственная неприятность, с которой пришлось столкнуться президенту Порошенко, сделавшему церковный раздел главной частью своей предвыборной кампании.
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Томос, который потеряли в Киеве, снова оказался в Стамбуле. Там его доподписали иерархи Константинопольского патриархата. А 7 января, как теперь выясняется, прихожане новоявленной церкви по главе с президентом Порошенко, молились на недействительный документ, который был заверен лишь патриархом Варфоломеем. Передавая томос президенту Украины, в Стамбуле вряд ли не знали обо всех тонкостях процедуры. Скорее всего, соблюсти формальности не дал сам Порошенко: примчался в Стамбул за свитком лично, чтобы привезти его в Киев, как и обещал, к Рождеству. Но заготовленное шоу пошло не так. А ведь были знаки: в ожидании церемонии передачи документа рядом с Порошенко упал в обморок священник. А сам президент споткнулся, внося томос в Софию Киевскую.

Но Порошенко в знамения, судя по всему, не верит. А вмешательство в дела церкви, не смущаясь, использует, чтобы набрать политические очки. Накануне присвоил звание "Героя Украины" многолетнему лидеру раскольников Филарету за "выдающуюся роль в становлении независимой церкви, подъем авторитета православия и утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия". Каким образом все эти мнимые заслуги вытекают из случившегося на Украине раскола, сказать трудно. Впрочем, все начало предвыборной кампании обернулось для Порошенко чередой скандалов и нелепых ситуаций. И практически каждая стала поводом для пристального изучения и комментариев в интернете.

Вот президент поздравляет народ с Рождеством и публикует фото семьи на фоне елки. Но соотечественники обращают внимание на его мятые брюки, ругают за развал страны и троллят его детей, которые надели вышиванки, хотя учатся за границей.

- И тут штаны помятые...

- Угробил и разворовал страну, развязка близко, ответ народ потребует.

- Не забудь отметить свою заслугу, твоя лепта в расколе православия, кстати, как госдеп отблагодарил? Не продешевил?

- Из Лондона приехали, вышиванки надели, молодцы...

Но для комментаторов куда интереснее помятых штанов - помятое лицо президента. Его нездоровый румянец и несвязную речь в последнее время замечают все чаще и на родине, и во время международных встреч. А тут еще масла в огонь подлил украинский журналист Юрий Бутусов. Вспомнил вдруг историю четырехлетней давности, когда на полигоне под Киевом Порошенко появился перед прессой в низко надвинутой кепке, которая скрывала покрасневшие глаза. Защитник президента уверяет: это следствие неудачного выстрела из винтовки с сильной отдачей. Но объяснение получилось уж слишком прямолинейным.

До выборов на Украине уже меньше трех месяцев, а рейтинг Порошенко близок к катастрофическому. И тенденция для него самая печальная. Минувшей осенью он уступал несколько процентов только Юлии Тимошенко, а сегодня проигрывает уже и известному украинскому комику Владимиру Зеленскому. Соседство довольно символичное. Но Порошенко явно не до смеха.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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