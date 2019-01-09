Сбежавшая от ипотеки пара погибла в Камбодже

Смерть супругов наступила в результате остановки сердца

Двое петербуржцев - муж и жена 58 и 53 лет – найдены мертвыми в курортном городе Сиануквиль в Камбодже. Их смерть уже подтвердило посольство России, никто из родственников пока не обращался в консульский отдел дипмиссии.

Погибших обнаружили в доме, который они арендовали. По неподтвержденным данным, смерть пары наступила в результате остановки сердца. Как пишет "Петербургский дневник", женщина скончалась 2 января, а ее супруг на следующий день, 3 января.

Брат погибшей рассказал изданию "78.ru", что несколько лет назад супруги обанкротились и им стало нечем выплачивать ипотеку. В марте 2018 года должники уехали в Камбоджу, обратного билета они не брали. Муж погибшей накануне смерти написал sms своему отцу.

"Лиля ушла. Я сижу около нее. Полицию еще не вызывал. Следующим буду я", - говорится в сообщении.