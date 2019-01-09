Собянин: новогодние мероприятия в столице посетили 12,6 млн человек

На 78 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" Новый год встретили почти 6,5 миллиона человек

Более 12 с половиной миллионов человек приняли участие в новогодних празднованиях в Москве. Итоги в среду подвели на заседании президиума столичного правительства.

Свыше 10 с половой миллионов человек посетили мероприятия на улицах и в парках Москвы, более миллиона детей пришли на новогодние елки, и сколько же москвичей и туристов побывали в театрах и музеях. Больше всего людей, конечно, привлекли площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" - причём не только в центре города, но и во всех районах столицы.