ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: новогодние мероприятия в столице посетили 12,6 млн человек

14:59
  • среда
  • 09 января 2019

На 78 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" Новый год встретили почти 6,5 миллиона человек

Более 12 с половиной миллионов человек приняли участие в новогодних празднованиях в Москве. Итоги в среду подвели на заседании президиума столичного правительства.

Свыше 10 с половой миллионов человек посетили мероприятия на улицах и в парках Москвы, более миллиона детей пришли на новогодние елки, и сколько же москвичей и туристов побывали в театрах и музеях. Больше всего людей, конечно, привлекли площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" - причём не только в центре города, но и во всех районах столицы.

Главное сегодня
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.