Собянин отметил надежную работу городских служб в новогодние дни

Ежедневную работу городского хозяйства Москвы обеспечивали порядка 65 тысяч человек

Московские городские службы надежно отработали в новогодние дни. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, для уборки снега с улиц было задействовано более 17 тысяч единиц техники. Уборку дворов обеспечивали почти 30 тысяч дворников.

Также на заседании президиума правительства города была затронута тема отдыха москвичей и гостей столицы. В праздники работали около полутора тысяч катков с искусственным и естественным льдом, более 1,6 тысячи универсальных площадок для спорта и зимних забав, передает АГН "Москва".