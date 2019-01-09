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Собянин отметил надежную работу городских служб в новогодние дни

15:13
  • среда
  • 09 января 2019

Ежедневную работу городского хозяйства Москвы обеспечивали порядка 65 тысяч человек

Московские городские службы надежно отработали в новогодние дни. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, для уборки снега с улиц было задействовано более 17 тысяч единиц техники. Уборку дворов обеспечивали почти 30 тысяч дворников.

Также на заседании президиума правительства города была затронута тема отдыха москвичей и гостей столицы. В праздники работали около полутора тысяч катков с искусственным и естественным льдом, более 1,6 тысячи универсальных площадок для спорта и зимних забав, передает АГН "Москва".

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