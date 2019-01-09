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Хлебнувший горя Малкин перевел землякам в Магнитогорске 4 млн

16:28
  • среда
  • 09 января 2019

Кроме известного хоккеиста, помощь окажут также другие игроки клуба "Питтсбург"

Российские и американские хоккеисты помогут пострадавшим от обрушения жилого дома в Магнитогорске. Российский нападающий Евгений Малкин уже перевел четыре миллиона рублей жертвам трагедии.
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Также помощь окажут игроки клуба "Питтсбург Пингвинс", где выступает хоккеист. Они организовали отдельный сбор средств. В ближайшее время деньги будут переведены на счет для пожертвований.

На сайте "Металлурга", который сообщил о переводе Малкина, также приведены реквизиты, куда можно перевести деньги. Российский клуб выразил поддержку всем, кто оказывает помощь пострадавшим.

31 декабря в России незадолго до наступления Нового года произошла трагедия. 39 погибших нашли в Магнитогорске под завалами жилого дома, где обрушился подъезд, еще 24 человека удалось спасти. Предварительно, в доме взорвался газ.

Правительство выделит около 65 миллионов рублей пострадавшим и семьям погибших. Региональные выплаты составят 93 миллиона рублей.

Евгений Малкин является воспитанником магнитогорского ХК "Металлург". Как рассказал хоккеист, в детстве он жил рядом с рухнувшим домом. Маклин ранее назвал большим горем трагедию в его родном городе.

 

3 января Малкин устроил скандал перед матчем НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс". Игроку не удалось договориться с лигой о траурной повязке в память о жертвах трагедии в Магнитогорске. В результате он нашел выход из сложившейся ситуации и провел матч в коньках, расписанных словами поддержки всем, кто пострадал при обрушении дома.

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