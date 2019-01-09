В Киеве предложили применять насилие к русскоговорящим

Нежелающих разговаривать на украинском нужно бить туфлями по лицу

Бывший депутат Верховной рады от фракции "Свобода" Ирина Фарион предложила свой метод борьбы против русскоговорящих на Украине. Если житель Незалежной отказывается говорить на украинском, то его можно ударить, считает депутат.

"Просто снимаешь туфли и даешь по лицу, и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают. Их маргинализируют", - посоветовала экс-депутат.

Фарион заявила, что ей надоели споры о русском языке на Украине, государство не должно заботиться о русскоговорящих – они не должны получать образование, работу, пишет РИА Новости.

Полгода назад экс-депутат также выступила с призывами избивать каждого русского, а также лишать гражданства тех, кто не знает украинского.