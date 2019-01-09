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Петросянщина: звезда "Уральских пельменей" поглумилась над россиянами

16:23
  • среда
  • 09 января 2019

Сергей Исаев с берегов Таиланда посоветовал россиянам отдыхать в Краснодаре

Участник "Уральских пельменей" Сергей Исаев посмеялся над россиянами, которые отдыхают в Краснодарском крае. В своем инстаграме артист опубликовал видео, снятое на пляже Таиланда.

Ролик Исаев снял вместе со спортсменом Сергеем Харитоновым. "В Таиланде, конечно же, смерч. Здесь шторм. Здесь выкидывает на берег яхты, красивых женщин, алкоголь", - жалуется артист.

Харитонов соглашается с другом: "В Таиланде очень плохо. Посмотрите: у людей очень плохое настроение. После шторма здесь очень некомфортно. Мы здесь думаем, когда же мы вернемся на нашу родину".

В конце ролика оба желают россиянам отдыхать в Краснодарском крае, чтобы избежать плохого настроения и ужасов тропического отдыха.

И хотя обращение было записано в шутку, подписчики Сергея Исаева юмор не оценили.

"Там по ходу Петросяна тоже выбросило берег", - пишет пользователь jack_russell036 (здесь и далее орфография авторов сохранены, - прим. редакции).

"Степ про Краснодарский край - не красиво! Про "конкурентов либо хорошо, либо никак!" Другу привет, а тебе плюсов не добавит!" – возмущается vlad_zaykinn.

Исаев в комментариях поспорил с поклонниками.

"А что не очень красиво? Посоветовать отдыхать там где нет шторма?" – спросил он, сопроводив сообщение кучей смайликов.

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