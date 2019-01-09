В Сети появилась посмертная песня Честера Беннингтона

Лидер Linkin Park записал ее с гитаристом группы Lamb Of God за несколько месяцев до смерти

В интернете появилась посмертная песня покойного лидера Linkin Park Честера Беннингтона. Музыкант записал ее совместно с гитаристом группы Lamb Of God Марком Мортоном за несколько месяцев до смерти.

Новая песня Cross Off вошла в дебютный альбом Мортона, она выложена на официальном канале музыканта в YouTube, пишет новостной музыкальный портал MusicFeeds.

41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым 20 июля 2017 года в своем доме в Калифорнии. Медэкспертиза подтвердила, что это было самоубийство. Предсмертной записки музыкант не оставил. Некоторые СМИ связали его смерть с самоубийством друга, фронтмена Soundgarden Криса Корнелла, которому 20 июля 2017 года должно было исполниться 53 года.

Музыканта похоронили недалеко от его дома в Палос Вердес в Калифорнии. У Беннингтона остались жена и шестеро детей – четверо своих и двое усыновленных.