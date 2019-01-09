В Москве коллекторы покалечили детей должников

Малолетних увезли в больницу с отравлением
В Москве двое детей – 12 и четырех лет – пострадали из-за действий коллекторов, которые угрожали семье должников.
Неизвестные подожгли дверь, где проживали дети и их родители, 5 января. Инцидент произошел на юго-западе столицы. В результате происшествия детей госпитализировали, так как они отравились угарным газом.
Как передает РЕН ТВ, кредит в банке оформлен на женщину, которая проживает в квартире. По факту поджога возбуждено уголовное дело.
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