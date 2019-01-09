Трое нарушителей прогулялись под Домом правительства

Диггеры исследовали подземную речку

В центре Москвы правоохранительные органы задержали трех человек за нарушение пропускного режима охраняемого объекта – Дома правительства России. Двое москвичей и приезжий из Башкортостана исследовали коллектор, куда убрана речка Пресня.

По данным источника ТАСС, их заметили и задержали в районе Дружинниковской улицы, когда нарушители вылезали на поверхность через канализационный люк. Исследователи рассказали, что специально для этой "экспедиции" купили защитные костюмы, чтобы не промокнуть. Несмотря на серьезную подготовку, диггеры устали через полтора часа после прогулки и решили вылезти на поверхность, пишет РИА Новости.

В отношении нарушителей составлен административный протокол по статье "Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект". Санкции статьи предусматривают штраф от трех до пяти тысяч рублей.