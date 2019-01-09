Челябинский губернатор обрушился на жителей дома в Магнитогорске

Власти считают, что некоторые специально раскачивают ситуацию и "танцуют на костях"

Пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске сносить и расселять не будут. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Ранее на сайте change.org появилась петиция с просьбой расселить обрушившийся дом в Магнитогорске, так как люди боятся возвращаться в свои квартиры. В уцелевших подъездах и квартирах жильцы нашли трещины и следы деформации.

Дубровский отметил, что все решения принимаются публично, ни о какой кулуарности речи не идет. Дом обследовали комплексом "Струна" и признали безопасным, за исключением 7 и 8 подъездов, которые пострадали от взрыва. Они будут демонтированы.

"Кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию", - заявил губернатор.

Уцелевшие подъезды будут подвергнуты тщательному техническому аудиту, жители смогут принять участие в нем. "Действуем максимально открыто", - добавил Дубровский.

31 декабря в результате взрыва газа в доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске обрушились квартиры в одном из подъездов - с третьего по девятый этаж. Погибли 39 человек.