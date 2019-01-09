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Бензин на заправках подорожал выше прогноза Путина

17:36
  • среда
  • 09 января 2019

Цены на топливо растут из-за повышения НДС

В России в новом году резко выросли цены на бензин. Это произошло из-за повышения с 1 января НДС с 18 до 20%. Еще один драйвер роста - повышение топливных акцизов в 1,5 раза.

В среднем розничная стоимость на нефтепродукты в российских регионах выросла на 1,6-1,7%. По данным "Интерфакса", цены выросли на заправках Сахалина, Магадана, Приамурья и Томска. В Якутии с 1 января цены на бензин АО "Саханефтегазсбыт" увеличились в среднем на 2,2%, литр АИ-92 там сейчас стоит 56 рублей.

Президент России Владимир Путин во время декабрьской пресс-конференции заявил, что рост цен на бензин после повышения НДС составит лишь 1-1,5%.

31 октября 2018 года правительство договорилось с нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на топливном рынке. Договоренность о сдерживании цен действовала до 31 декабря. С 1 января нефтяники могут повышать цены в течение месяца не более чем на 1,7%.

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