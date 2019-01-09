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Немцам посоветовали поучиться у "отсталой" России

17:58
  • среда
  • 09 января 2019

СМИ Германии впечатлены развитием общественного транспорта в России

Германии в некоторых вещах стоит поучиться у России, которую Запад считает отсталой страной. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

В частности, немцам стоит перенять российский опыт в организации общественного транспорта и с сфере технологий. Издание напоминает, что в Германии уже 13 лет не могут открыть новый аэропорт Берлин-Бранденбург, в то время как в Москве функционирует четыре полноценных аэропорта. Например, "Жуковский" был реконструирован всего за два года, а "Шереметьево" и "Домодедово" обслуживают более 30 миллионов пассажиров в год. При этом обе воздушные гавани не испытывают тех проблем с багажом, с которыми сталкиваются немецкие аэропорты.

Не меньше немцы будут шокированы работой российских железных дорог и метрополитена Поезда в России, отмечает Handelsblatt, приходят вовремя практически в любую погоду. В Московском метро за последние десять лет открылось почти 50 новых станций. В Берлине же за это время построили всего три станции.

Восхищены немцы развитием интернета в России. Для нашей страны широкополосный доступ уж давно стал нормой, а в Москве его скорость достигает 100 Мегабит в секунду. В Германии она примерно в пять раз меньше.

Приятно удивит и режим работы общественных заведений. В российских городах многие магазины, в том числе крупные торговые центры и аптеки, работают круглосуточно, что едва ли встретишь в Германии.

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