Две левые ноги премьер-министра Австралии рассмешили Сеть

Сотрудники пресс-службы премьер-министра Австралии Скотта Моррисона перестарались с фотошопом. Он решили заретушировать старую обувь политика на семейном снимке, но по ошибке "приклеили" два левых кроссовка.

Политик отнесся к сложившейся ситуации с юмором и посоветовал пресс-службе в следующий раз ретушировать на фото его волосы, а не ноги. "Я не просил чистить мне обувь", - посмеялся Моррисон.

На сразу же отреагировали пользователи социальных сетей.

Hey @ScottMorrisonMP if you are going to photoshop, you should at least fake a decent pair of shoes #auspol #shoegate pic.twitter.com/StfWMmomOp