"Голубая мечта": зачем Киркорова отправляют на "Евровидение"

Кандидатура короля российской эстрады вывела из себя музыкальных критиков

Эксперты негативно восприняли идею участия Филиппа Киркорова на музыкальном конкурсе "Евровидение – 2019", который пройдет в Израиле в мае. Своей оценкой они поделились в интервью ТВЦ.ru.

По мнению музыкального критика Сергея Соседова, на "Евровидении" нужны качественные песни и стильные произведения. Киркоров же делает неоригинальные и безвкусные вещи.

"Он может хоть каждый год ездить, ему-то все равно. Ему главное, чтобы говорили о нем. Ему вот плюнь в глаза – все Божья роса. Человек, потерявший всякие опоры, нравственные ориентиры. Он считает себя большим артистом. Никакой он не большой артист. Человек имеет колоссальные деньги и желание эпатировать любой ценой. Это не имеет отношения к искусству", – заявил критик.

Соседов пояснил, что шоу, которые устраивает король российской эстрады не имеют к нему никакого отношения – "танцовщики сами по себе, а он ходит между ними сам по себе".

"Его песни ничего не несут, они ни о чем не говорят. Они некрасивы музыкально, за исключением нескольких хитов", – подытожил он.

Другой музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что инициатива экспертного совета Госдумы не повлияет на желание самого Киркорова принять участие в европейском песенном конкурсе.

"Возможно это какая-то многоходовочка такая. Кто-то что-то сперва сказал, некое обоснованное решение, чтобы просто люди не очень смеялись. "Мол, я не хотел, но вот видите, государство считает, что меня надо отправить". В шоу-бизнесе же любят всякие небольшие интриги", – сказал он.

При этом Гаспарян уверен, что победа на "Евровидении" по-прежнему остается для Киркорова "голубой мечтой, переходящей в синее настроение".

Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался в пользу выдвижения кандидатуры Киркорова на участие в конкурсе "Евровидение - 2019". По его мнению, артист страстно желает одержать победу.

Филипп Киркоров уже принимал участие в "Евровидении". Это произошло в 1995 году. Тогда певец исполнил песню "Колыбельная для вулкана", и занял с ней только 17-е место.