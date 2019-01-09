"Голубая мечта": зачем Киркорова отправляют на "Евровидение"

Кандидатура короля российской эстрады вывела из себя музыкальных критиков
Эксперты негативно восприняли идею участия Филиппа Киркорова на музыкальном конкурсе "Евровидение – 2019", который пройдет в Израиле в мае. Своей оценкой они поделились в интервью ТВЦ.ru.
По мнению музыкального критика Сергея Соседова, на "Евровидении" нужны качественные песни и стильные произведения. Киркоров же делает неоригинальные и безвкусные вещи.
"Он может хоть каждый год ездить, ему-то все равно. Ему главное, чтобы говорили о нем. Ему вот плюнь в глаза – все Божья роса. Человек, потерявший всякие опоры, нравственные ориентиры. Он считает себя большим артистом. Никакой он не большой артист. Человек имеет колоссальные деньги и желание эпатировать любой ценой. Это не имеет отношения к искусству", – заявил критик.
Соседов пояснил, что шоу, которые устраивает король российской эстрады не имеют к нему никакого отношения – "танцовщики сами по себе, а он ходит между ними сам по себе".
"Его песни ничего не несут, они ни о чем не говорят. Они некрасивы музыкально, за исключением нескольких хитов", – подытожил он.
Другой музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что инициатива экспертного совета Госдумы не повлияет на желание самого Киркорова принять участие в европейском песенном конкурсе.
"Возможно это какая-то многоходовочка такая. Кто-то что-то сперва сказал, некое обоснованное решение, чтобы просто люди не очень смеялись. "Мол, я не хотел, но вот видите, государство считает, что меня надо отправить". В шоу-бизнесе же любят всякие небольшие интриги", – сказал он.
При этом Гаспарян уверен, что победа на "Евровидении" по-прежнему остается для Киркорова "голубой мечтой, переходящей в синее настроение".
Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказался в пользу выдвижения кандидатуры Киркорова на участие в конкурсе "Евровидение - 2019". По его мнению, артист страстно желает одержать победу.
Филипп Киркоров уже принимал участие в "Евровидении". Это произошло в 1995 году. Тогда певец исполнил песню "Колыбельная для вулкана", и занял с ней только 17-е место.