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Опубликовано видео допроса убийцы полицейского в Подольске

18:19
  • среда
  • 09 января 2019

Мужчина раскаялся в содеянном

Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве сотрудника полиции в подмосковном Подольске. Во время общения со следователями мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает ТВЦ.RU.

"Я распивал алкогольные напитки с ранее неизвестным человеком. [Потом] познакомились. Максим его зовут. Произошла ссора. Нож выбросил там же", - рассказал задержанный.

Отвечая на вопрос, вызывал ли скорую помощь, он заявил, что испугался вида крови и убежал. При этом о том, что убитый является сотрудником полиции, мужчина не знал.

Трагедия произошла рано утром 9 января в одной из квартир в городе Подольск. Тело 36-летнего сотрудника полиции с ранением шеи обнаружили дома у его знакомой, где он выпивал вместе с соседом. В какой-то момент между ними возникла ссора на почве ревности. Сосед схватил нож и ударил своего собутыльника в шею. От полученных ран тот скончался на месте.

Подозреваемый с места происшествия скрылся. Позднее выяснилось, что ранее он уже был судим за посягательство на жизнь сотрудника полиции.

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