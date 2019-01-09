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Богатейший человек в мире бросил жену с 4 детьми

18:49
  • среда
  • 09 января 2019

Глава Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи разводятся после 25 лет брака

Глава компании Amazon Джефф Безос, общее состояние которого на конец 2018 года оценивалось в 126 миллиардов долларов, разводится с супругой.

Безос воспитывают четверых детей. Как именно Джефф и Маккензи поделят имущество, пока не сообщается. Forbes и Bloomberg ранее называли Безоса богатейшим человеком.

"Даже если бы мы заранее знали, что разведемся через 25 лет, мы бы все равно сделали это снова", - говорится в совместном заявлении Джеффа и Маккензи. Супруги решили остаться партнерами и друзьями.

8 января американская компания Amazon обогнала по рыночной капитализации Microsoft, став самой дорогой компанией в мире.

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