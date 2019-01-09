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В Оренбуржье полыхает новый завод цинкования

18:40
  • среда
  • 09 января 2019

Пожарные тушат шесть тысяч квадратных метров по повышенному уровню сложности

В Оренбургской области загорелся завод промышленного цинкования в селе Покровка. Площадь возгорания составляет около шести тысяч квадратных метров, частично обрушилась крыша.

Пожару присвоен третий уровень сложности, из Оренбурга направлен пожарный поезд. Губернатор области Юрий Берг взял ситуацию под свой контроль и выехал на место происшествия.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Сотрудники завода – более 100 рабочих - были своевременно эвакуированы, пишет РИА Новости. Угрозы распространения огня на жилые дома тоже нет. Специалисты Роспотребнадзора исследуют воздух, где горит завод. 

Завод был открыт всего четыре года назад. Он оснащен одной из самых больших в России ванной для цинкования.

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