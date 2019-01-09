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"Паровоз и три вагончика": думским партиям дали характеристику

20:02
  • среда
  • 09 января 2019

С критикой на коллег обрушился Владимир Жириновский

В Госдуме открылась весенняя сессия. Она продлится до конца июля. За это время парламентариям предстоит рассмотреть сотни важных законодательных инициатив. В частности, на Охотном Ряду планируют приступить к реализации национальных проектов, утвердить меры, направленные на повышение реального дохода россиян и увеличение продолжительности жизни. На повестке и масштабный блок проектов, посвященных цифровой экономике.

Торжественная церемония открытия весенней сессии Госдумы на этот раз претерпела корректировки, передает "ТВ Центр". В начале заседания депутаты встали не только под звуки российского гимна. Минутой молчания парламентарии почтили память погибших при взрыве многоквартирного дома в Магнитогорске.

Во вступительном слове спикер Госдумы предложил депутатам в приоритетном порядке рассматривать общественно значимые инициативы. Те, которые решают конкретные жизненные проблемы граждан. Например, законопроект о доступе родственников в реанимацию, о доступе к мобильной геолокации для поиска детей, о паллиативной медицинской помощи. В числе приоритетов депутатской работы в весеннюю сессию также входят вопросы развития цифровой экономики, поправки, направленные на совершенствование антикоррупционного законодательства.

Сейчас на рассмотрении нижней палаты парламента находится более 1000 законопроектов, 234 из которых уже рассмотрены в первом чтении, а значит, должны быть приняты во втором и в третьем. Но в этом году депутаты намерены сосредоточиться не на количестве рассматриваемых документов, а на контроле уже принятых общественно важных законов и программ.

Фракция "Единая Россия" намерена сосредоточиться на контроле за реализацией национальных проектов. Ведь на них заложены огромные средства - почти 6 триллионов рублей.

В результате Россия должна выйти на новый уровень, а экономика страны войти в пятерку ведущих  в мире. Но эти амбициозные планы подвергаются критике других фракций. Так, например, коммунисты считают, что принятый бюджет не соответствует бюджету развития.

Фракция "Справедливая Россия" критикует законы, принимаемые парламентским большинством. И традиционно вносит свои, альтернативные. Эсеры надеются, что в ходе весенней сессии будут рассмотрены три предложенных ими закона, направленных на уменьшение социальной напряженности.

В ЛДПР намерены предложить на рассмотрение парламента законопроекты, касающиеся материальной поддержки россиян, оказавшихся в трудных жизненных условиях, и инициативы, направленные на защиту имущества граждан. Например, запрет деления жилья на микродоли при разделе недвижимости. Правда, лидер либерал-демократов настроен довольно скептически относительно поддержки большинства.

"У нас как при советской власти - одна партия. И нам сообщают, что она больше всего сделала. Вы всегда будете делать больше, потому что контрольный пакет у вас. Машинист у вас. И топливные баки у вас. А у нас три маленьких прицепных вагона. Вагон СВ у ЛДПР. Плацкартный — у коммунистов. И общий вагон, скамеечки там стоят, товарный вагон у "Справедливой России". Вот три небольших прицепных вагончика. А ваш паровоз впереди летит", - заявил Жириновский.

Весенняя сессия Госдумы продлится до 28 июля. Планируется, что в этом году в зале пленарных заседаний начнется реконструкция. Ранее говорили о строительстве нового парламентского центра в Нижних Мнёвниках. Но решили, что капитальный ремонт существующего здания быстрее и дешевле. Да и депутаты не скрывают: на Охотном Ряду работать комфортнее, чем на западной окраине столицы.

Лилия Акиньшина, Олег Гаврилов. "ТВ Центр".

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