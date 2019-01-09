На покупку квартир после трагедии в Магнитогорске выделят 147 млн

Распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев

Правительство выделит 147 миллионов рублей из резервного фонда на покупку квартир людям, потерявшим жилье в результате взрыва газа в Магнитогорске. Соответствующие документы подписал Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Премьер провел совещание по ликвидации последствий ЧП, в котором по видеосвязи принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он доложил главе правительства, что руководство региона планирует до конца недели завершить все выплаты пострадавшим.

Ранее кабинет министров выделил 65 миллионов рублей, из которых 43 уже доведены до граждан. Из областного бюджета на эти цели направлены 93 миллиона рублей. Дубровский рассказал, что нуждающимся оказывается вся необходимая медицинская помощь. Дмитрий Медведев, в свою очередь, поручил проконтролировать быстрое перечисление средств в регион.

"Теперь нужна планомерная помощь тем, кто остался без крыши над головой. Это, прежде всего, жители двух подъездов - 7 и 8. Это 101 семья. Им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем. Размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья, выплаты рассчитываются исходя из определенных нормативов. Очевидно, что эти средства нужно распределить как можно быстрее", - сказал Медведев.