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В Норвегии заговорили о войне в Европе

19:24
  • среда
  • 09 января 2019

Расходы на оборону европейских стран выросли на 30 процентов за пять лет

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен не исключил начало войны между странами Европы. Причин политик не назвал, но отметил, что за последние пять лет расходы на оборону в регионе выросли на 30 процентов.

Ситуация в мире нестабильна, особую угрозу представляют такие страны, как Россия и Китай, добавил министр. Москва стремится подорвать единство и международное сотрудничество в Европе.

"Мы должны принимать во внимание, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым", - цитирует Бакке-Йенсена РИА Новости.  

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