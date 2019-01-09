В Норвегии заговорили о войне в Европе

Расходы на оборону европейских стран выросли на 30 процентов за пять лет

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен не исключил начало войны между странами Европы. Причин политик не назвал, но отметил, что за последние пять лет расходы на оборону в регионе выросли на 30 процентов.

Ситуация в мире нестабильна, особую угрозу представляют такие страны, как Россия и Китай, добавил министр. Москва стремится подорвать единство и международное сотрудничество в Европе.

"Мы должны принимать во внимание, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым", - цитирует Бакке-Йенсена РИА Новости.