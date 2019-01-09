ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне запутались в полах после рекомендации ПАСЕ

19:55
  • среда
  • 09 января 2019

В Госдуме согласились изучить "передовой европейский опыт"

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала России сформировать состав делегации по принципу равноправия. В частности, предложено учитывать деление на шесть полов.

В первую очередь критерии связаны с фракционным принципом, однако в методичке содержится призыв учитывать равноправие полов. Как рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, нижняя палата парламента сформирует позицию по участию России в ПАСЕ в течение недели.

"Полов, по-моему, указано шесть", - цитирует Толстого "Интерфакс". Он заявил, что "для нас эта сфера еще не до конца изучена, и мы будем всячески изучать передовой европейский опыт".

В Twitter россияне удивились количеству полов по версии ПАСЕ. Так, телеведущий Владимир Соловьев написал: "О,как! Шесть полов! Как мы отстали от столбовой дороги демократии". "А не послать ли России ПАСЕ на все шесть полов?!" - предложил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

Россия с 2014 года лишена права голоса в ПАСЕ. Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Россия приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.

Читайте также:
Главное сегодня
Заседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.