Россияне запутались в полах после рекомендации ПАСЕ

В Госдуме согласились изучить "передовой европейский опыт"

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала России сформировать состав делегации по принципу равноправия. В частности, предложено учитывать деление на шесть полов.

В первую очередь критерии связаны с фракционным принципом, однако в методичке содержится призыв учитывать равноправие полов. Как рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, нижняя палата парламента сформирует позицию по участию России в ПАСЕ в течение недели.

"Полов, по-моему, указано шесть", - цитирует Толстого "Интерфакс". Он заявил, что "для нас эта сфера еще не до конца изучена, и мы будем всячески изучать передовой европейский опыт".

В Twitter россияне удивились количеству полов по версии ПАСЕ. Так, телеведущий Владимир Соловьев написал: "О,как! Шесть полов! Как мы отстали от столбовой дороги демократии". "А не послать ли России ПАСЕ на все шесть полов?!" - предложил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

Россия с 2014 года лишена права голоса в ПАСЕ. Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Россия приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.