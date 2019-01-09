Вскрылись новые подробности спасения младенца в Магнитогорске

Действия спасателей были расписаны с особой тщательностью

В среду спасатели навестили в больнице младенца Ваню Фокина, которого они извлекли из-под завалов дома, разрушенного в Магнитогорске в результате взрыва газа. Ребенок находится под наблюдением врачей московского Центра детской хирургии и травматологии и постепенно идет на поправку. Мальчик провел под руинами многоэтажки почти двое суток на морозе около 30 градусов. Его спасение называют настоящим чудом.

Спасатель из центра "Лидер" Петр Гриценко и его коллега, медик того же отряда Анатолий Чумичев, сами изъявили желание еще раз увидеть Ваню Фокина. Настолько сильными оказались впечатления от взгляда мальчика, еще не до конца освобожденного из-под обломков дома. Мужественные спасатели признаются: тот момент они вряд ли когда-нибудь забудут.

"Глаза грустные. Помогите мне. Маленького ребенка, который попал в беду. И который хочет, чтобы ему помогли. Он увидел взрослого дядю, который пробился через столько часов, темноты. Наконец-то... С мольбами, чтобы побыстрей его оттуда достали", - рассказал начальник управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зонах ЧС ЦСООР "Лидер" МЧС России Петр Гриценко.

Когда 31 декабря в шесть часов утра взорвался дом в Магнитогорске, папа Вани Фокина был на работе, в ночную смену. А мама со старшим братом спали в соседней комнате. Они смогли сами выбраться из-под завалов, а вот Ваню искали долгих 35 часов. На улице было минус 27. И мальчика нашли. Живым! Хоть он и был в майке, носочках и подгузнике. Анатолий Чумичев вспоминает, все действия спасателей были расписаны с особой тщательностью. И надо было всё делать не столько быстро, сколько аккуратно.

"Мы договорились с врачами скорой помощи, чтобы они были готовы, что они его забирают у Петра Николаевича. Я поворачиваюсь к ним с ребенком. Они делают укол обезболивающий. Чтобы не растрясти ребенка, чтобы дальнейшего ухудшения не было", - вспоминает заместитель начальника медико-спасательного отдела ЦСООР "Лидер" МЧС России Анатолий Чумичев.

После оказания первой помощи в больнице Магнитогорска, Ваню перевезли в Москву. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Угрозы жизни больше нет. Ваня пришел в сознание. Рядом с ним всегда мама. Кормит его. На прикроватной тумбочке - маленькая икона. То, что мальчик смог выжить - иначе как чудом сейчас никто и не называет. А может быть просто характер такой, пускай у еще маленького, но все-таки мужчины.

- Ну все, выздоравливай мой сладкий богатырь, выздоравливай. Мамочку слушайся. Здоровья. Мы за тобой следим все. Все тебе большой привет передают.

Когда вырастет, эту встречу Ваня скорей всего и не вспомнит. Но о ней наверняка расскажут родные. Останутся архивы выпусков новостей. А еще - маленький подарок - плюшевый медведь, в форме спасателя.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".