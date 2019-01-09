В крымском зоопарке произошло уникальное событие

Настоящий беби-бум охватил зверинец

В одном из крымских зоопарков произошло знаменательное событие. Там родился детеныш шимпанзе. Второй за два года. Новорожденного назвали Цезарь. Пока за малышом заботливо ухаживают воспитатели. Когда он подрастет и окрепнет, его переселят к сородичам. А вот старший брат Цезаря уже совсем освоился. И с удовольствием позировал перед съемочной группой "ТВ Центра". Подробности смотрите в репортаже собственного корреспондента нашего телеканала в Крыму Никиты Васильева.