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В крымском зоопарке произошло уникальное событие

22:40
  • среда
  • 09 января 2019

Настоящий беби-бум охватил зверинец

В одном из крымских зоопарков произошло знаменательное событие. Там родился детеныш шимпанзе. Второй за два года. Новорожденного назвали Цезарь. Пока за малышом заботливо ухаживают воспитатели. Когда он подрастет и окрепнет, его переселят к сородичам. А вот старший брат Цезаря уже совсем освоился. И с удовольствием позировал перед съемочной группой "ТВ Центра". Подробности смотрите в репортаже собственного корреспондента нашего телеканала в Крыму Никиты Васильева.

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