Россиянку нашли мертвой на кровати в Таиланде

Полиция не смогла установить причины смерти

На острове Пхукет в Таиланде скончалась 31-летняя россиянка, ее тело обнаружили лежащим поперек кровати в номере отеля утром 8 января.

Очевидную причину смерти правоохранители установить не смогли. Прибывшая на место происшествия полиция не нашла на ее теле никаких следов насильственной смерти. Внести ясность поможет патологоанатомическая экспертиза.

Известно, что женщина отдыхала с дочерью и братом, в день трагедии они покинули остров, пишет РИА Новости.